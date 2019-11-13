مران الزمالك - انتظام عبد الشافي وتدريبات خاصة للناشئين.. وجلسة بين ميتشو واللاعبين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم على ملعب النادي بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين.

وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.

ويواصل الزمالك استعداداته خلال فترة التوقف استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري يوم 25 نوفمبر ومازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 30 من الشهر نفسه.

وعاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وغاب عبد الشافي عن التدريبات الجماعية الفترة الماضية وأدى تدريبات في صالة الألعاب الرياضية بسبب تعرضه لنزلة برد.

وشهد المران تدريبات خاصة للاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم مع الفريق الأول تحت إشراف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق.

ويشارك عدد من الناشئين في مران الفريق الأول بسبب غياب اللاعبين الدوليين عن تدريبات الفريق.

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