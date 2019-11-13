بعدد اكتمال المشاركين.. تحديد موعد جديد لقرعة كأس الخليج 2019

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

كأس الخليج العربي

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي موعد قرعة البطولة الـ 24 بمشاركة 8 منتخبات.

وتقام القرعة غدا الخميس في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في أحد الفنادق بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولحق الاتحاد السعودي لكرة القدم بنظيريه الإماراتي والبحريني في التراجع عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر.

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ونشرت الاتحادات الثلاثة أمس بيانات تؤكد المشاركة لاكتمال عدد المنتخبات من 5 إلى 8 (طالع التفاصيل).

كانت 5 منتخبات قد أكدت مشاركتها في البطولة وهي الكويت والعراق وسلطنة عمان واليمن، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

ويعد منتخب عمان هو حامل لقب بطولة خليحي 23 والتي أقيمت في الكويت.

وكانت خليجي 23 ستقام في قطر بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم النشاط الكروي للكويت في 2016 لكن وضع قانون جديد للرياضة جعل الفيفا يرفع الإيقاف عن الكويت مما سمح لها باستضافة البطولة.

وسبق لقطر وأن استضافات 3 نسخ لخليجي من قبل. إذ أقيمت منافسات خليجي 4 و11 و17 في الأراضي القطرية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة خليجي أقيمت عام 1970.

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