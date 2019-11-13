بعدد اكتمال المشاركين.. تحديد موعد جديد لقرعة كأس الخليج 2019

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي موعد قرعة البطولة الـ 24 بمشاركة 8 منتخبات.

وتقام القرعة غدا الخميس في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في أحد الفنادق بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولحق الاتحاد السعودي لكرة القدم بنظيريه الإماراتي والبحريني في التراجع عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر.

غداً ستقام قرعة بطولة كأس الخليج الرابعة و العشرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمشاركة المنتخبات الثمانيه في فندق جراند حياة الدوحة 🏆 #خليجي_24 #AGCFF pic.twitter.com/NNWNWeF2HP — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 13, 2019

ونشرت الاتحادات الثلاثة أمس بيانات تؤكد المشاركة لاكتمال عدد المنتخبات من 5 إلى 8 (طالع التفاصيل).

كانت 5 منتخبات قد أكدت مشاركتها في البطولة وهي الكويت والعراق وسلطنة عمان واليمن، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

ويعد منتخب عمان هو حامل لقب بطولة خليحي 23 والتي أقيمت في الكويت.

وكانت خليجي 23 ستقام في قطر بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم النشاط الكروي للكويت في 2016 لكن وضع قانون جديد للرياضة جعل الفيفا يرفع الإيقاف عن الكويت مما سمح لها باستضافة البطولة.

وسبق لقطر وأن استضافات 3 نسخ لخليجي من قبل. إذ أقيمت منافسات خليجي 4 و11 و17 في الأراضي القطرية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة خليجي أقيمت عام 1970.

video:1

طالع أيضا

كينيا لم تسجل أبدا في مصر ضد الفراعنة

خبر في الجول - بوطيب خارج حسابات ميتشو

خبر في الجول - الشحات جاهز لكينيا

طارق يحيى يقود طلائع الجيش