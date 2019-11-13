حارس مالي: سنحاول الفوز ضد غانا لتحسين صورتنا أمام الجميع

قال صامويل ديارا حارس مرمى منتخب مالي الأولمبي إن فريقه سيحاول الفوز ضد غانا من أجل تحسين صورته أمام الجميع بعد خروجه المبكر من كأس الأمم تحت 23 عاما.

وصرح ديارا للصحفيين قائلا: "سنحاول الفوز ضد غانا، نحن محبطون بعد الإقصاء لكننا سنفعل كل ما في وسعنا".

وأضاف "تعلمنا عدة دروس بعد الخروج المبكر، نتعلم في البطولات ونزداد خبرة".

وواصل "أهم شيء أننا لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد وهذا أهم ما تعلمناه وسنحاول ألا نكرره مستقبلا".

وأتم "جدول البطولة كان صعبا للغاية بسبب ضغط المباريات، خسرنا أول مباراتين ونعاني حاليا من الإجهاد، لكننا سنحاول الفوز غدا لتحسين صورتنا أمام الجميع".

منتخب مالي خسر من مصر بهدف، قبل أن يسقط أمام الكاميرون بنفس النتيجة ليودع البطولة مبكرا.

ويلتقي منتخب مالي أمام نظيره غانا في مباراة أشبه بالفرصة الصعبة الأخيرة للنجوم السوداء، إذ أنهم بحاجة لخسارة الكاميرون أمام مصر بجانب تحقيقهم لانتصار أمام مالي بنتيجة تتخطى حاجز الهدفين، وذلك في الثامنة مساء الخميس على استاد السلام.

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