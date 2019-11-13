مؤتمر مدرب مالي: لم نفضل مواجهة مصر في افتتاحية البطولة

قال فاجنيري ديارا مدرب منتخب مالي الأولمبي إنه لم يكن يفضل مواجهة منتخب مصر في افتتاحية البطولة، مشددا على أنه لن يودع كأس الأمم دون نقاط ولا بديل عن الفوز ضد غانا.

وصرح ديارا للصحفيين قائلا: "نأمل في الفوز ضد غانا ولن نتهاون يجب أن نحقق الانتصار".

وأضاف "اللاعبون أقوياء إلى حد ما ولا يوجد صغار هنا، جميعهم مستعدون، هم بالنسبة لي ناضجين وأقوياء لذا هم متواجدين الآن".

وتابع "مالي خسر بسبب أخطاء بسيطة والفوز في كرة القدم يأتي باستغلال الأخطاء، واجهنا الكثير من الصعوبات للعودة في آخر دقيقة لكن الأزمة كانت في التحضير".

وأكمل "لن أتقدم باستقالتي بسبب خروج مالي المبكر من البطولة، بدأت في التعامل نفسيا مع اللاعبين لتجهيزهم لمواجهة غانا، وإزاحة الضغوط عنهم بعد الخسارة من مصر والكاميرون".

وواصل "فريقي أتى إلى مصر في أعلى مستوى ولن نعود إلى بلادنا دون فوز، يجب أن ننتصر على غانا، سنلعب بكل هدوء حتى لا نخسر نقاط المباراة".

واستطرد "منتخب بلادي كان مرشحا لحصد اللقب، مواجهة منتخب مصر لم يكن أمرا مفضلا بالنسبة لنا في البداية، لكن هذا لن يغير أي شيء في الفريق، لابد أن ندعم اللاعبين قبل المواجهة".

وأتم "أهم شيء هو الفوز غدا، ارتكبنا أخطاء عديدة، وأثرت علينا أمام مصر والكاميرون، علينا أن نركز في مباراة الغد لنحقق الفوز".

منتخب مالي خسر من مصر بهدف، قبل أن يسقط أمام الكاميرون بنفس النتيجة ليودع البطولة مبكرا.

ويلتقي منتخب مالي أمام نظيره غانا في مباراة أشبه بالفرصة الصعبة الأخيرة للنجوم السوداء، إذ أنهم بحاجة لخسارة الكاميرون أمام مصر بجانب تحقيقهم لانتصار أمام مالي بنتيجة تتخطى حاجز الهدفين، وذلك في الثامنة مساء الخميس على استاد السلام.

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