الأهلي يحدد موعد وديته الأولى في التوقف الدولي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني حدد موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأعلن مدير الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي: "الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي".

وبدأ النادي الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الخارجي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف ريني فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري.

ومن جانب آخر، عقد عبد الحفيظ عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الإداري بالنادي لمتابعة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

ويتابع مدير الكرة الإجراءات الخاصة بموعد السفر وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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