لاعب الكاميرون: هدفنا لن يتحقق سوى بنتيجة إيجابية ضد مصر

قال إريك أوايوك لاعب وسط منتخب الكاميرون تحت 23 عاما إن فريقه يمتلك ما يكفي من حماس لبلوغ نصف النهائي وتخطي عقبة مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هدف وحيد وهو مواصلة المشوار عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الفراعنة.

وصرح أوايوك للصحفيين قائلا: "مواجهة مصر ستكون صعبة خاصة بعد ضمانه التأهل، وما يمتلكه من لاعبين جيدين، لابد أن نظل على نفس تركيزنا حتى تبقى دوافعنا مستمرة".

وأضاف "لدينا الحماس والحافز للوصول إلى هدفنا، خاصة بعد اكتمال صفوف المنتخب، وسنركز فيما هو قادم بداية من مواجهة مصر".

وأكمل "متأكدون أن مصر منتخب جيد ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا في مباراة الغد، أتمنى أن نحقق الفوز للتأهل إلى نصف النهائي".

وأتم "ليس أمامنا إلا هدف واحد وهو مواصلة مشوار البطولة ولن يتحقق ذلك إلا بنتيجة إيجابية ضد مصر".

منتخب مصر ضمن تأهله للدور التالي بعد حصده 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن الكاميرون الوصيف.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء.

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