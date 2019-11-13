مودريتش: اللعب في إيطاليا؟ سنرى

لا يستبعد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أن يلعب يوما في الدوري الإيطالي، البطولة التي تضم العديد من نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد

وقال الكرواتي في تصريحات لقناة سكاي إيطاليا:"أحب إيطاليا، قريبة من كرواتيا. أشاهد مباريات الدوري الإيطالي لأن كثيرا من زملائي في المنتخب يلعبون هناك".

وواصل اللاعب البالغ عمره 34 عاما "الإيطاليون رائعون ولديهم عقلية تشبهنا نحن الكرواتيون. سنرى مستقبلا هل سألعب في إيطاليا أم لا، لا أريد الحديث عن ذلك لأنني في ريال مدريد، أحب وجودي في ريال مدريد وأرى مستقبلي مع الفريق".

في وقت سابق، قالت تقارير إن اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 قد يرحل عن العاصمة الإسبانية وينتقل إلى الكالتشيو من بوابة نادي إنتر ميلان.

لكن يتمسك ريال مدريد بلاعب وسطه.

وشارك مودريتش في 9 مباريات مع ريال مدريد بالموسم الحالي وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويقضي مودريتش، اللاعب السابق لتوتنام ودينامو زغرب، موسمه الثامن مع ريال مدريد.

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