مؤتمر سونج: مصر لديها أفضلية ضدنا.. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 11:43

كتب : FilGoal

سونج

قال ريجوبيرت سونج مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي إن منتخب مصر لديه أفضلية في مواجهة الفريقين بعد ضمانه التأهل، مشددا على أنه مازال أمامه عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وصرح سونج قائلا: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهز وفي حالته أمام أصحاب الأرض غدا".

وأضاف "مصر تدخل المباراة بأفضلية بعد ضمان التأهل، ولازال أمامنا عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف النهائي".

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وواصل "سنخوض مواجهة مصر بنفس الحماس والروح الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين".

وأتم "لا يوجد مستحيل، إن قمنا بعملنا على أكمل وجه، فلما لا نحصل على النتيجة التي نريدها؟ الفوز مهم لنا وسنحاول التسجيل منذ البداية".

منتخب مصر ضمن تأهله للدور التالي بعد حصده 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن الكاميرون الوصيف.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء.

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