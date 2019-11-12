إرث عائلة مالديني مستمر.. دانيال يجدد حتى 2024

وقّع نادي ميلان الإيطالي عقدا جديدا لاعبه الشباب دانيال مالديني حتى صيف 2024.

دانيال ابن أسطورة النادي باولو مالديني والذي يتولى منصبا إداريا في النادي يواصل السير على خطى العائلة بداية من جده تشيزاري مالديني.

صانع الألعاب البالغ 18 عاما شارك الموسم الماضي مع فريق بريمافيرا "الشباب" وسجل 10 أهداف في 26 مباراة.

كما شارك قميص منتخب إيطاليا تحت 19 عاما مرتين ويمتلك الفرصة للعب لمنتخب فنزويلا نسبة إلى والدته.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024. Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) November 12, 2019

وكان باولو مالديني قد تحدث في وقت سابق لقناة الاتحاد الأوروبي "يويفا" قائلا: "هناك سنوات قليلة منذ عام 1954 لم تتواجد بها عائلة مالديني كجزء من ميلان".

وتابع "مسيرتي بدأت منذ عام 1978 ولم تنته، الحقيقة أن هناك فردا من عائلة مالديني متواجد في ميلان منذ عام 1950".

وسبق لتشيزاري وباولو أن حققا ألقاب دوري أبطال أوروبا الـ 7 بقميص ميلان والعديد من الألقاب المحلية والعالمية، فهل يسير دانييل على خطاهم؟

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