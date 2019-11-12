بي إن: منتخبات خليجية تتراجع عن عدم المشاركة في خليجي 24 بالدوحة

ذكرت شبكة beIN SPORTS أن هناك عدة منتخبات خليجية تراجعت في قرارها بشأن عدم المشاركة في بطولة خليجي 24 في الدوحة.

كانت السعودية والبحرين والإمارات قد أعلنوا انسحابهم من البطولة بعد قرار إقامتها في قطر، نظرا لخلافات سياسية بين قطر وهذه البلدان.

وأفادت beIN SPORTS يوم الثلاثاء وفقا لمصادرها أن هناك منتخبات خليجية تراجعت عن عدم المشاركة في خليجي 24 المقرر في الدوحة.

وأوضحت "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء لإعادة توزيع مجموعات البطولة".

كانت 5 منتخبات قد أكدت مشاركتها في البطولة وهي الكويت والعراق وسلطنة عمان واليمن، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

ويعد منتخب عمان هو حامل لقب بطولة خليحي 23 والتي أقيمت في الكويت في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2017 وحتى 5 يناير 2018.

وكانت خليجي 23 ستقام في قطر بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم النشاط الكروي للكويت في 2016 لكن وضع قانون جديد للرياضة جعل الفيفا يرفع الإيقاف عن الكويت مما سمح لها باستضافة البطولة.

وسبق لقطر وأن استضافات 3 نسخ لخليجي من قبل. إذ أقيمت منافسات خليجي 4 و11 و17 في الأراضي القطرية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة خليجي أقيمت عام 1970.

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