مران الزمالك - جلسة بين ميتشو وعبد الغني.. ومشاركة بنشرقي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق على هامش المران الجماعي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحضر الجلسة أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد، وطلب ميتشو من مدافعه تنفيذ التعليمات الخاصة بالتمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعية.

على جانب آخر شارك المغربي أشرف بنشرقي في المران بشكل طبيعي بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مباراة بتروجت الودية أمس الإثنين.

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بينما حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق على راحة من المران واكتفى بفترة تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة إنبي عقب انتهاء توقف الدوري، ثم مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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