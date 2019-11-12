برشلونة يوضح إصابة راكيتيتش

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه إيفان راكيتيتش، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأفاد برشلونة في بيان: "بسبب آلام في وتر العرقوب غادر راكيتيتش معسكر المنتخب الكرواتي للعودة إلى برشلونة".

وأضاف البيان "سيغيب راكيتيتش عن المباراة الخيرية المقررة مساء الأربعاء أمام قرطاجنة".

إيرادات بيع تذاكر هذه المباراة ستذهب للمتضررين من الفيضانات التي عانت منها المنطقة في سبتمبر الماضي.

راكيتيتش سافر إلى كرواتيا لتقديم التقرير الطبي الذي يفيد إصابته قبل العودة لإسبانيا.

📍 بسبب آلام في وتر العرقوب، @ivanrakitic يغادر معسكر المنتخب الكرواتي للعودة إلى #برشلونة. وسيغيب عن المباراة الودية المقررة مساء الأربعاء أمام قرطاجنة pic.twitter.com/uHQGZmFsLm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 12, 2019

وبذلك خرج الدولي الكرواتي من القائمة التي تستعد لملاقاة سلوفاكيا يوم السبت في تصفيات يورو 2020، ثم مواجهة جورجيا وديا يوم 19 من الشهر الجاري.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 25 نقطة، مثل غريمه ريال مدريد.

بينما في دوري الأبطال، فجمع 8 نقاط من أول 4 مباريات، يلاحقه بوروسيا دورتموند (7) وإنتر ميلان (4).

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