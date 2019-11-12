الزمالك يتسلم أجهزة التحليل البدني والفني

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

تسلم نادي الزمالك الأجهزة الخاصة بالتحليل البدني والفني للاعبيه من قبل شركة (كتابولت) الإنجليزية.

وكان الزمالك تعاقد مع شركة (كتابولت) المختصة بالتحليل البدني والفني للاعبي كرة القدم.

وتواجد مسؤولو الشركة الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لشرح كيفية استخدام الأجهزة.

أخبار متعلقة

الزمالك يخسر من وادي دجلة وديا لماذا لعب جناحا الزمالك كظهيرين ضد وادي دجلة الزمالك يعلن إقامة عزاء لـ علاء علي حكاية علاء علي - الزمالك هو بدايتي ونهايتي

وحصل الزمالك من الشركة على مجموعة مختلفة من الأجهزة وهي:

1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبين (S7)

2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7)

3- أجهزة التحليل بالفيديو (Vision)

4- منصات إدارة شئون اللاعبين (AMS)

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة إنبي عقب انتهاء توقف الدوري، ثم مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

محرز يكشف كواليس هدفه التاريخي ضد نيجيريا

تقرير: يوفنتوس يسأل رونالدو لماذا غادر مباراة ميلان

محسن صالح ينفي اجتماعه بفايلر

الأهلي يمنع الحديث عن ملعبه

تريزيجيه: الأهلي شكل عقليتي الاحترافية

متى يتواجه المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا 16 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - رباعي مصري في ربع نهائي بطولة العالم.. مواجهة مرتقبة للأخوين الشوربجي 24 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر 24 دقيقة | منتخب مصر
شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة 31 دقيقة | حكايات في الجول
حلم طوكيو 2020 - مدرب جنوب إفريقيا: نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي 40 دقيقة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

قد ينال إعجابك