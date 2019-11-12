الزمالك يتسلم أجهزة التحليل البدني والفني

تسلم نادي الزمالك الأجهزة الخاصة بالتحليل البدني والفني للاعبيه من قبل شركة (كتابولت) الإنجليزية.

وكان الزمالك تعاقد مع شركة (كتابولت) المختصة بالتحليل البدني والفني للاعبي كرة القدم.

وتواجد مسؤولو الشركة الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لشرح كيفية استخدام الأجهزة.

وحصل الزمالك من الشركة على مجموعة مختلفة من الأجهزة وهي:

1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبين (S7)

2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7)

3- أجهزة التحليل بالفيديو (Vision)

4- منصات إدارة شئون اللاعبين (AMS)

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة إنبي عقب انتهاء توقف الدوري، ثم مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

محرز يكشف كواليس هدفه التاريخي ضد نيجيريا

تقرير: يوفنتوس يسأل رونالدو لماذا غادر مباراة ميلان

محسن صالح ينفي اجتماعه بفايلر

الأهلي يمنع الحديث عن ملعبه

تريزيجيه: الأهلي شكل عقليتي الاحترافية

متى يتواجه المصري وبيراميدز في الكونفدرالية