المدير الرياضي السابق لـ ميلان: الإدارة أرادت توخيل.. وتحملت مسؤولية تعيين جاتوزو

تحدث ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق لنادي ميلان عن تحمله مسؤولية تعيين جينارو جاتوزو مديرا فنيا للفريق عقب إقالة فينتشنيزو مونتيلا موسم 2017-18.

جيانلويجي دوناروما النادي : ميلان ميلان

ميرابيلي اعترف لشبكة "تيلي لومبارديا" الإيطالية قائلا: "لم يكن لدي أي صلة بمُلاك النادي، عندما كنت في اليونان واتخذنا قرار تعيين جاتوزو، السؤال الذي طرح نفسه هل يجب تغيير المدير الفني أم لا، والإدارة أخبرتني بإمكانية اختيار توماس توخيل، لكنني قلت جاتوزو".

وتابع "قضيت أياما أحاول اقناعهم بأنه الخيار الصحيح، في النهاية طلبوا مني تحمل المسؤولية وتعيين جاتوزو وإذا لم يحقق الأهداف قد أرحل".

في نهاية الموسم رحل ميرابيلي مع تغيير إدارة الروسونيري، فيمل ظل جاتوزو مديرا فنيا لموسم آخر فشل في نهايته لقيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا ورحل.

وعن المشاكل المالية التي ضربت النادي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف: "كنا نعلم أنه عاما مفتوحا، وهذا سبب صرف هذا الكم من الأموال وكنا نعرف أن الاتحاد الأوروبي سوف يصل إلينا".

وأضاف "قد يكون هذا السؤال للإدارة، لأنه عندما وصلنا للنادي تأهلنا بسهولة إلى الدوري الأوروبي وخضنا نهائي كأس إيطاليا، لم نصل إلى دوري الأبطال بسبب مباراتين أمام بينيفنتو وهيلاس فيرونا".

وأكمل متسائلا "أنا آسف لأن جاتوزو لم يصبح علامة مميزة في النادي، وإذا قام عددا من القادة في ميلان بإخباره أنه على خطأ وأي من اللاعبين عليه أن يختار، هل عليّ أن التقى اللوم أيضا؟".

بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، اتفق النادي مع الاتحاد الأوروبي على استبعاد الفريق أوروبيا من أجل الحصول على فرصة أكبر لتوفيق أوضاع النادي المالية الموسم الجاري.

وتطرق ميرابيلي للحديث عن جانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الذي جدد مقابل 6 مليون يورو في الموسم بعد مفاوضات مكثفة: "في رأيي أنه أفضل الحراس في العالم، إذا أردت الإبقاء عليه لا أرى أي مشكلة في تجديد تعاقده لـ 3 سنوات أخرى".

وأتم "ما المشكلة؟ مينو رايولا (وكيل اللاعب)، قبل أن أصل حصل على 100 مليون يورو من ميلان ورأيت تلك الوثائق".

ويحتل ميلان الموسم الحالي المركز الـ 14 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط عقب مرور 12 جولة من الدوري الإيطالي ويلتقي نابولي في المواجهة المقبلة.

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