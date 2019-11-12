مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 18:14

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء تصعيد خمسة ناشئين لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق الأول في ظل انضمام الكثير من اللاعبين لصفوف المنتخب الأول والأولمبي.

وتم تصعيد كل من فارس طارق وعبد الرحمن أشرف "مانو" وصالح نصر والحارس رمضان مصطفى ومحمد فخري.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية بشكل طبيعي في ملعب مختار التتش عقب نهاية معسكره الخارجي الذي استمر لأسبوع في الإمارات استعدادا لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

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وقاد فايلر تدريبات فريق الأهلي أمس بعد نهاية عطلته في سويسرا في إجازة قصيرة.

يذكر أن المران شهد كذلك انتظام حسام عاشور قائد الفريق فيه بعدما أدى جلسة في صالة الألعاب الرياضية أمس الإثنين.

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