كلوب: تقنية الفيديو لن تنهي الجدل

لأنه ليس نظاما يحسم القرار بوضوح مثل تقنية خط المرمى، يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه حتى مع الاستعانة بالفيديو لتصحيح قرارات الحكام لن ينتهي الجدل في عالم الساحرة المستديرة.

وقال كلوب لصحفيين على هامش حضوره مؤتمر للمدربين برعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"قد يتحسن استخدام التقنية، لكنها لن تكون دقيقة بنسبة 100%، الكل يعلم ذلك".

وواصل الألماني "بعض الأشياء ليس صحيحة، علينا التحسن في استخدام التقنية. يويفا (الاتحاد الأوروبي) لديه أفكار جيدة حول كيفية تطوير الأمر من قبل الحكام، الجميع يسعى لذلك".

وأتم "لا يزال هامش الخطأ موجودا. هذه الأشياء يتحكم فيها بشر ولا يوجد بيننا شخص كامل. لا يطلب أحد الكمال، فقط تريد القرارات الصحيحة".

صنعت تقنية الفيديو جدلا كبيرا في كرة القدم الإنجليزية مع استخدامها بداية من الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن التقنية صممت لمساعدة الحكام على اتخاذ قرارات صحيحة، إلا أنها لا تلقى قبول البعض لما يصاحب تطبيقها من جدل.

وبات التقنية متداولة في معظم البطولات الكبرى لما توفره من دعم للحكام لاتخاذ قرارات منصفة.

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