كم لاعبا تعرف في قائمة برشلونة لمباراة كارتاخينا الودية؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

أليخاندرو ماركيس - برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة من 22 لاعبا لمواجهة كارتاخينا.

برشلونة يحل ضيفا على كارتاخينا في مباراة ودية بأغراض خيرية، تُخصص عوائدها للمتضررين من الفيضانات التي ضربت جنوب إسبانيا في سبتمبر الماضي.

ويفتقد المدرب فالفيردي لـ 15 لاعبا دفعة واحدة بسبب الإصابات أو انضمامهم لمنتخبات بلدانهم، مما أجبره على اختيار قائمة أغلبها من الشبان للسفر إلى كارتاخينا.

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لا يتواجد في القائمة من أفراد الفريق الأول سوى نيتو، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وفيربو جونيور، وكارليس ألينيا، وعثمان ديمبيلي.

ويتواجد كارتاخينا في دوري القسم الثالث الإسباني، ولم يواجه برشلونة منذ موسم 2013\2014 في كأس ملك إسبانيا وقتها.

ويعد أشهر لاعبي كارتاخينا الحاليين، خورخي فوسيلي ظهير أيسر أوروجواي في مونديال 2010.

قائمة برشلونة لمواجهة كارتاخينا:

حراسة المرمى: نيتو – سيرجي بويج

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – تشومي - أوسكار مينجيزا - سيرجي روبيرتو – جييم خايمي - داني مورير – فيربو جونيور – سيرخيو أكييمي

الوسط: ريكي بويج – كارليس ألينيا – فيران سارسانيداس – خاندرو أوريانا - رامون رودريجيز "مونشتو" - أليكس كويادو – كيكي سافيريو

الهجوم: عثمان ديمبيلي – كارليس بيريز – أليخاندرو ماركيس - هيروكي أبي

كم عدد اللاعبين الذين تعرفهم في هذه القائمة؟

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