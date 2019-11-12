لاعب برشلونة: أجني أموالا كثيرة لكن سيارات فيراري لا تجذبني

أجرى كليمنت لونجليه لاعب برشلونة، لقاء صحفيا تطرق فيه لكثير من أموره الشخصية.

كليمونت لينجليت النادي : برشلونة برشلونة

لونجليه تحدث إلى صحيفة "ليست ريبوبليكان" الفرنسية وتحدث عن تحوّل مسيرته بشكل مفاجئ من المستوى المتوسط وصولا إلى برشلونة.

وصرّح لونجليه: "لم أغير من نمط حياتي، لم أكن نجما في نانسي، ولست نجما حتى الآن".

وأكمل: "عالم كرة القدم يحمل الإيجابيات والسلبيات، بالطبع صرت أجني أموال أكثر، فعندما أذهب إلى المطعم لا أنظر إلى خانة الأسعار، بل أطلب ما أشاء".

واعترف: "لكن شراء سيارة فيراري على سبيل المثال، لا، هذا أمر لطيف بالطبع، لكنها بالنسبة لي مجرد سيارة مثل أي سيارة أخرى، لا تجذبني".

كما أشاد لونجليه بقائده ليونيل ميسي ووصفه بالبسيط: "ميسي أفضل لاعب في العالم، لكني أعتبره أيضا صديقي في غرفة خلع الملابس. يتصرف ببساطة يوميا ويجبرك على رؤيته بهذه الصورة".

لونجليه (24 عاما) بدأ مسيرته الكروية في نانسي، ولعب في فريقه الأول بين 2013 و2017 حتى انتقل إلى إشبيلية مقابل 5,40 مليون يورو.

وبعد عام واحد فقط في الملاعب الإسبانية، تحوّل لونجليه إلى برشلونة مقابل 36 مليون يورو، ليشغل مكانا أساسيا على حساب مواطنه صامويل أومتيتي.

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