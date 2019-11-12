لاعب برشلونة: أجني أموالا كثيرة لكن سيارات فيراري لا تجذبني

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 14:40

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه

أجرى كليمنت لونجليه لاعب برشلونة، لقاء صحفيا تطرق فيه لكثير من أموره الشخصية.

لونجليه تحدث إلى صحيفة "ليست ريبوبليكان" الفرنسية وتحدث عن تحوّل مسيرته بشكل مفاجئ من المستوى المتوسط وصولا إلى برشلونة.

وصرّح لونجليه: "لم أغير من نمط حياتي، لم أكن نجما في نانسي، ولست نجما حتى الآن".

أخبار متعلقة

تعليق ساخر من أجيري عند سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي فالفيردي: مع ميسي كل شيء ممكن بالفيديو - ميسي يواصل نثر معجزاته ويدفع برشلونة إلى قهر سيلتا بالفيديو - ميسي الخارق يسجل الركلة الحرة رقم 51 في مسيرته ويهدد عرش رونالدو

وأكمل: "عالم كرة القدم يحمل الإيجابيات والسلبيات، بالطبع صرت أجني أموال أكثر، فعندما أذهب إلى المطعم لا أنظر إلى خانة الأسعار، بل أطلب ما أشاء".

واعترف: "لكن شراء سيارة فيراري على سبيل المثال، لا، هذا أمر لطيف بالطبع، لكنها بالنسبة لي مجرد سيارة مثل أي سيارة أخرى، لا تجذبني".

كما أشاد لونجليه بقائده ليونيل ميسي ووصفه بالبسيط: "ميسي أفضل لاعب في العالم، لكني أعتبره أيضا صديقي في غرفة خلع الملابس. يتصرف ببساطة يوميا ويجبرك على رؤيته بهذه الصورة".

لونجليه (24 عاما) بدأ مسيرته الكروية في نانسي، ولعب في فريقه الأول بين 2013 و2017 حتى انتقل إلى إشبيلية مقابل 5,40 مليون يورو.

وبعد عام واحد فقط في الملاعب الإسبانية، تحوّل لونجليه إلى برشلونة مقابل 36 مليون يورو، ليشغل مكانا أساسيا على حساب مواطنه صامويل أومتيتي.

اقرأ أيضا:

المصري يوضح الأمر الإيجابي في مواجهة بيراميدز

موعدا مواجهتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

ماذا فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا أهم مما يبدو

لماذا لعب جناحا الزمالك كظهيرين ضد وادي دجلة

تاريخ 36 مواجهة مصرية – مصرية في إفريقيا.. وبشرى خير لـ المصري وبيراميدز

برشلونة لونجليه ميسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - رباعي مصري في ربع نهائي بطولة العالم.. مواجهة مرتقبة للأخوين الشوربجي 38 ثاتيه | رياضات أخرى
صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر 39 ثاتيه | منتخب مصر
شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة 7 دقيقة | حكايات في الجول
حلم طوكيو 2020 - مدرب جنوب إفريقيا: نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي 16 دقيقة | حلم طوكيو 2020
أرث عائلة مالديني مستمر.. دانيال يجدد حتى 2024 17 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

قد ينال إعجابك