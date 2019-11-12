كارتيرون: ربما راتبي المرتفع سبب إقالتي من تدريب الرجاء

علّق باتريس كارتيرون على إقالته من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، مشيرا إلى احتمالية تسبب راتبه المرتفع في رحيله.

الرجاء أعلن أمس الإثنين رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق، وتعيين جمال السلامي خلفا له.

وصرّح كارتيرون عبر العين الإخبارية تعليقا على إقالته: "قد يكون راتبي كبيرا للغاية بالنسبة للنادي".

وأضاف المدرب الفرنسي: "ربما الخسارة أمام برشيد كانت سببا أيضا في إقالتي، لكننا قدمنا مستوى مميزا أمام الوداد رغم التعادل، ويتبقى مباراة العودة".

وأكمل: "أمتلك العديد من العروض، لكني لم أستقر بعد على أي منها، سأعمل على دراستها قبل تحديد وجهتي المقبلة".

كارتيرون (49 عاما) خسر آخر مبارياته كمدرب للرجاء أمام يوسفية برشيد مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرحل عن تدريب الفريق المغربي.

وتولى كارتيرون تدريب الرجاء في يناير من العام الجاري، وفاز معه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

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