كارتيرون: ربما راتبي المرتفع سبب إقالتي من تدريب الرجاء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 14:18

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الأهلي

علّق باتريس كارتيرون على إقالته من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، مشيرا إلى احتمالية تسبب راتبه المرتفع في رحيله.

الرجاء أعلن أمس الإثنين رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق، وتعيين جمال السلامي خلفا له.

وصرّح كارتيرون عبر العين الإخبارية تعليقا على إقالته: "قد يكون راتبي كبيرا للغاية بالنسبة للنادي".

أخبار متعلقة

رسميا – رحيل كارتيرون من الرجاء حلم إفريقيا – الرجاء البيضاوي.. كارتيرون مسلوبا من تميمة الحظ حلم إفريقيا - حوار في الجول.. كارتيرون: أريد الوقوع في مجموعة الترجي تقرير مغربي: الرجاء يفسخ عقده مع ساليف كوليبالي "رغم لغز علاقته المحيرة مع كارتيرون"

وأضاف المدرب الفرنسي: "ربما الخسارة أمام برشيد كانت سببا أيضا في إقالتي، لكننا قدمنا مستوى مميزا أمام الوداد رغم التعادل، ويتبقى مباراة العودة".

وأكمل: "أمتلك العديد من العروض، لكني لم أستقر بعد على أي منها، سأعمل على دراستها قبل تحديد وجهتي المقبلة".

كارتيرون (49 عاما) خسر آخر مبارياته كمدرب للرجاء أمام يوسفية برشيد مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرحل عن تدريب الفريق المغربي.

وتولى كارتيرون تدريب الرجاء في يناير من العام الجاري، وفاز معه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

اقرأ أيضا:

المصري يوضح الأمر الإيجابي في مواجهة بيراميدز

موعدا مواجهتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

ماذا فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا أهم مما يبدو

لماذا لعب جناحا الزمالك كظهيرين ضد وادي دجلة

تاريخ 36 مواجهة مصرية – مصرية في إفريقيا.. وبشرى خير لـ المصري وبيراميدز

الرجاء كارتيرون

نرشح لكم

أخر الأخبار

راكيتيتش ساخطا على جلوسه كبديل: هل تعرف شعور ابنتي حين أنتزع منها لعبة؟ 3 دقيقة | أوروبا
تقرير - تشاكا يبحث عن منزل في ميلان 6 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – هل يتولى محمد صلاح تدريب بتروجت؟ 15 دقيقة | مصر
فيا يعلن اعتزاله كرة القدم: أردت ألا يتم إجباري على اتخاذ القرار 40 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – طارق السيد بعد تولي تدريب المنيا: هدفي الصعود للممتاز ولن أرد على كمونة 41 دقيقة | مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي متميز.. وانتظروا صادق ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك