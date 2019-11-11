عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن صدمته الشديدة من إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر.

حمدي فتحي أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال مران منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "مصدمون صدمة كبيرة جدا جدا. نشعر بالحزن الشديد من إصابة حمدي فتحي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "حمدي فتحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنرى الآن ما سيحدث".

وأوضح "ننتظر معرفة كافة التفاصيل الخاصة بإصابته مع منتخب مصر، لنتخذ بعد ذلك الإجراءات المناسبة".

وشرح "تفاصيل الإصابة ستحدد ما سنفعله. هل سيسافر اللاعب للعلاج خارج مصر، أم سيخضع لعملية جراحية؟ كل ذلك سيتحدد بعد معرفتنا لتفاصيل الإصابة".

وأتم "نرغب في شفاء حمدي فتحي في أقصى سرعة ممكنة".

وأعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بإلتواء في الركبة خلال مران المنتخب في استاد برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات إصابته بقطع في غضروف الركبة.

كما أكد اتحاد الكرة تحمله تكاليف علاج اللاعب.

وشارك حمدي فتحي البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب مصر في مباراتين أمام تنزانيا وليبيريا وسجل هدفي الفراعنة في المواجهتين.

وكان حمدي فتحي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من إنبي.

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