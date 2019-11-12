حلم طوكيو 2020 - مدرب المنتخب: سيناريو مباراة غانا يبين شخصية اللاعب الدولي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 01:04

كتب : FilGoal

مصر - غانا - الأولمبي

أشاد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبي بلاعبي الفريق بعد الفوز على غانا 3-2 والتأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وصرح معتمد عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللاعب المصري يقدم أفضل مستوياته عندما يقع تحت ضغط في البطولات المجمعة".

وأضاف "الكثيرون أبدوا قلقهم من الأداء بعد أول مباراة ضد مالي، وأمام غانا لم نتوقع التأخر مرتين".

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واستدرك "إلا أن هذه المواقف تبين اللاعب الدولي وشخصيته، وتبشر بجيل جديد يعتمد عليه 10 سنوات".

وأتم تصريحاته "غانا من الفرق المصنفة وسيناريو المباراة كان صعبا وضغط الجماهير كان عاملا إيجابيا".

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون مساء الخميس المقبل.

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