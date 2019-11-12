بالفيديو – وردة يشارك في خسارة تاريخية للاريسا.. ويحمي زميله أمام الغضب الجماهيري

شارك عمرو وردة في خسارة ثقيلة لفريقه لاريسا في الدوري اليوناني أمام لاميا في الجولة العاشرة من الدوري اليوناني.

لاريسا خسر على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية غير متوقعة مقابل لا شيء أمام لاميا بفضل ثنائية جيانيس سكوندراس وهدف ترام في الدقائق 39 و64 و72.

فريق عمرو وردة لم يتذوق طعم الخسارة منذ الجولة الثالثة وفرط في فرصة القفز للمركز الثالث في الدوري، في حالة انتصاره على لاميا.

ولكن ما لم يتوقعه أحد حدث بالفعل وانتصر لاميا للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

خسارة لاريسا أمام لاميا تعد خسارة تاريخية لأنها الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

وردة شارك أساسيا وكاد أن يسجل مرة في الدقيقة 81 وأخرى في الدقيقة 87 ولكن حارس لاميا وقف في المرتين أمام تسديدتي وردة.

وطالب عمرو وردة احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 44 بداعي لمسة يد ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.

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ودخل فانجيليس موراس لاعب لاريسا في مناوشات مع جماهيره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية المباراة.

الجماهير لم تقبل بسهولة الخسارة الثقيلة للاريسا، وهو ما جعل اللاعب يدخل في مناوشات مع جماهير فريقه.

وتدخل عمرو وردة لتهدئة زميله في الفريق، وكذلك تهدئة الجماهير، والتي هدأت في النهاية بفضل تدخل وردة، حسبما كشفت صحيفة sport24 اليونانية.

الأزمة بدأت في اللحظات الأخيرة من المباراة ولكنها انتهت سريعا، وفي النهاية اعتذر مدرب لاريسا واللاعبين على النتيجة للجماهير.

وتجمد رصيد لاريسا عند النقطة 15 في المركز السابع، بينما حصد لاميا نقطته العاشرة ليقفز للمركز الـ 12.

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