حلم طوكيو 2020 - محمد صبحي: كنت أثق أننا سنفوز على غانا

لم يشعر محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي بأي لحظة من اليأس رغم التأخر في النتيجة أمام غانا مؤكدا على ثقته في زملائه وقدرتهم على تحقيق الفوز.

محمد صبحي النادي : الزمالك مصر

وفاز منتخب مصر الأوليمبي على غانا 3-2 في ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال صبحي لقناة أون سبورت: "في البداية أريد تقديم واجب العزاء للفقيد علاء علي قائدي في فريق بتروجت وأتمنى له الرحمة والمغفرة".

وأضاف "الفوز على غانا هام للغاية خاصة أننا واجهنا خصما قويا".

وأكمل "كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ولعبوا بروح عالية قادتنا للفوز".

وأتم تصريحاته "رغم التأخر في النتيجة مرتين إلا أنني كنت واثقا في زملائي وقدرتهم على تحقيق الفوز لأنهم قاتلوا في الملعب".

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون مساء الخميس المقبل.

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