إصابة ظهير المنتخب الأولمبي بكدمة قوية في الركبة

كشف أيمن زين طبيب منتخب مصر الأولمبي عن إصابة كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب خلال لقاء غانا.

منتخب مصر انتصر على غانا بثلاثية مقابل هدفين ليضمن الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال طبيب المنتخب: "كريم العراقي تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال لقاء غانا".

وأضاف في تصريحاته التي أبرزتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة "اللاعب سيخضع لأشعة للاطمئنان على إصابته".

وأتم "الأشعة ستحدد موقف اللاعب بشكل نهائي من مواجهة الكاميرون".

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون يوم الخميس في الجولة الختامية من دور المجموعات.

لقاء لن يؤثر على صعود مصر للمربع الذهبي ولكنه سيحدد متصدر ووصيف المجموعة.

ويمتلك منتخب مصر العلامة الكاملة من أول مباراتين، بينما حصد منتخب الكاميرون 4 نقاط.

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