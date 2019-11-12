حلم طوكيو 2020 - أكرم توفيق: القتال في الملعب سر الفوز على غانا

أرجع أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأوليمبي سبب الفوز على غانا في اللحظات الأخيرة إلى قتال اللاعبين حتى النهاية.

أكرم توفيق النادي : الجونة مصر

وفاز منتخب مصر الأوليمبي على غانا 3-2 في ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال أكرم في قناة أون سبورت: "من المعروف عن اللاعبين المصريين قتالهم حتى النهاية من أجل تحقيق الفوز وهذا ما فعلناه".

وأضاف "لا يوجد مباراة سهلة، نحن من نحدد قوة كل مواجهة".

وأتم تصريحاته "إذا قاتلنا في الملعب كما فعلنا أمام غانا بالتأكيد سنحقق نتيجة إيجابية".

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون مساء الخميس المقبل.

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