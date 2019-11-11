الجنايني: مناقصة لتطبيق الـVAR.. والمنتخب الأولمبي 11 أسدا

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة إن المجلس لم يتلق موافقة المجلس الدولي لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في مصر.

وأضاف الجنايني عبر قناة القاهرة والناس "نتواصل مع المجلس الدولي، وننتظر الموافقة، ونعد في نفس الوقت برامج التدريب لنكون جاهزين لتطبيق الـ فار في أسرع وقت ممكن".

وأشار "نتواصل مع الشركات المعتمدة من الفيفا، وسنعمل مناقصة بينها، لأن تكلفة المباراة الواحدة بين 4 إلى 6 آلاف دولار، وأثق أننا سنصل لسعر أفضل من ذلك".

وأكد عمرو الجنايني "تقنية الفيديو ستطبق في كل المباريات، ونعمل أيضا على اللعب بكرة موحدة في أقرب وقت ممكن".

وعن فوز المنتخب الأوليمبي على غانا 3-2 في كأس الأمم الإفريقية، واصل تصريحاته "إنهم 11 أسدا في الملعب أدوا بكل رجولة وحماس، أبارك لهم وللجهاز الفني".

وأتم "لقد توجهت إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة رفقة وزير الرياضة أشرف صبحي لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني، والتأكيد عليهم أن الكل يدعمهم، وأن الحضور الجماهيري للبطولة سيزيد بعد هذا العرض الرائع".

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