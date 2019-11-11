الزمالك يخسر من وادي دجلة وديا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

الزمالك أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

خسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين لهدف اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

سجل هدف الزمالك كريم بامبو في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وأدرك محمد هلال التعادل لدجلة عقب ست دقائق من ركلة جزاء.

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وسجل عمرو صالح لاعب دجلة هدفا قاتلا لفريقه في الدقيقة 85 ليقود فريقه للفوز.

وشهدت المباراة ثلاثة تبديلات من قبل الزمالك إذ دفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم، وأحمد زكي بدلا من كريم بامبو، وعلاء يحيى بدلا من إسلام جابر.

وتعد هذه هي ثاني ودية يخوضها الزمالك خلال فترة توقف الدوري بعدما فاز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد.

وقرر الجهاز الفني للزمالك خوض مرانه يوم الثلاثاء في الخامسة مساء.

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