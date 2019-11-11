فان دايك: من الرائع إسقاط سيتي قبل الفترة المزدحمة بالمباريات

يشعر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالسعادة البالغة بعد إسقاط مانشستر سيتي قبل خوض الفريق للعديد من المباريات عقب فترة التوقف الدولي.

بفضل الفوز بنتيجة 3-1 في ملعب أنفيلد هيمن ليفربول على صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي وليستر سيتي، و9 نقاط عن رجال بيب جوارديولا.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هي مثل أي ثلاث نقاط أخرى بالفعل، لكنها كانت مواجهة خاصة بعض الشيء لأنك تلعب ضد بطل الدوري ومنافسك المباشر. أعتقد أنها كانت مباراة جديرة بالمشاهدة. نحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف "نعلم جميعاً أن هناك العديد من المباريات المتبقية حتى شهر مايو، ويمكن أن يحدث خلالها الكثير. يجب أن نحافظ جميعاً على لياقتنا البدنية وأن نبذل قصارى جهدنا. نحن سعداء للغاية بتصدر جدول الترتيب، ولكن لا يجب أن نتعامل مع الأمر على أنه مفروغ منه".

وأكمل "يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، والشيء الوحيد الذي يجب أن نركز عليه هو المباراة التي تنتظرنا. من الرائع الذهاب للتوقف الدولي ومعك ثلاث نقاط أخرى، إذا دخلت التوقف الدولي وقد أسقطت بعض النقاط لا يكون الأمر جيداً. كنا جيدين للغاية وحققنا الفوز".

ويستأنف ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي يوم 23 نوفمبر بمواجهة كريستال بالاس، وبشكل عام سيخوض الريدز 13 مباراة في أربع مسابقات حتى الثاني من يناير المقبل.

وأتم الدولي الهولندي "هناك فترة مكثفة قادمة. ديسمبر سيكون شهراً مزدحماً للغاية، ثم أمامنا يناير وفبراير، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث. نريد جميعاً أن نكون لائقين وجاهزين بدنياً لما هو قادم بعد فترة التوقف الدولي".

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