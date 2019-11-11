تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام مانشستر سيتي فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 86 بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه 3-1 على ملعب أنفيلد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فابينيو الذي سجل الهدف الأول بمتوسط تقييم 8.7 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في 12 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة بفارق 9 نقاط عن منافسه الأكبر مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، بينما يتواجد تشيلسي وليستر سيتي في مركز الوصافة.

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