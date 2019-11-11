تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

قدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام مانشستر سيتي فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 86 بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه 3-1 على ملعب أنفيلد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

video:1

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فابينيو الذي سجل الهدف الأول بمتوسط تقييم 8.7 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في 12 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

video:2

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة بفارق 9 نقاط عن منافسه الأكبر مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، بينما يتواجد تشيلسي وليستر سيتي في مركز الوصافة.





























































اختر تشكيل ليفربول المثالي

اقرأ أيضا

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل

كلوب: لا أشعر حتى الآن بضغط المشاركة بمونديال الأندية.. ولست من يسعى لأن يكون السبّاق للقمر

أزمة في الدرجة الثانية.. الحكم ينهي المباراة بعد حضور كليوبترا وغياب الزرقا

حوار في الجول – كيبتشوجي يتحدث عن 20 ثانية "مثل الصعود للقمر".. والفخر بـ صلاح