9 لاعبين فقط في مران الأهلي

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 18:05

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - فايلر - وليد سليمان

شهد مران الأهلي مساء اليوم الإثنين مشاركة 9 لاعبين فقط بالإضافة إلى 3 حراس مرمى ضمن استعداد الفريق الأحمر لعودة الدوري وانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي الكثير من نجومه بسبب الانضمام لمنتخبي مصر الأول والأوليمبي.

وشارك في المران الجماعي كل من صالح جمعة ومروان محسن وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وعربي برد وحسين السيد ووليد سليمان ومحمد عبد المنعم وسعد سمير.

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بالإضافة إلى الحراس الثلاثة شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وواصل الثنائي محمود متولي وكريم وليد "نيدفيد" التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة.

واشتمل مران الأهلي على فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب الأحمال، إلى جانب تدريب قوي لحراس المرمى.

وحرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع معاونيه بعد عودته من فترة الراحة التي حصل عليها عقب عودة الفريق من معسكر الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد عودة الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري المتوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

كما يلعب الأهلي في نهاية نوفمبر ضد النجم الساحلي التونسي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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