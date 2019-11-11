فينجر: فارق 9 نقاط كبير جدا على سيتي.. جوارديولا ذهب لمنزله محبطا للغاية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 13:59

كتب : FilGoal

جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إن فارق 9 نقاط لصالح ليفربول ضد مانشستر سيتي في سباق الدوري كبير للغاية بعد 12 مواجهة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا مدرب سيتي ذهب إلى المنزل محبطا أكثر مما يعتقد أي شخص.

وصرح المدرب الفرنسي عبر شاشة "بي إن سبورتس" قائلا: "قبل أي شيء، أن تخسر مباراة كبيرة فهو أمر سيء جدا ويمكنك أن ترى ردود أفعال المدربين، كم الضغط الواقع عليهما ليوضح ما تعنيه تلك المباراة".

وأضاف "جوارديولا سيذهب إلى المنزل محبطا للغاية، أكثر مما تعتقد".

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وواصل "فوق كل شيء فارق 9 نقاط كبير للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي بعد 12 مباراة".

مانشستر سيتي خسر من مضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد 11 انتصارا وتعادل وحيد برصيد 34 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب بعد 8 انتصارات و3 خسائر وتعادل برصيد 25 نقطة.

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