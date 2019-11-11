سكاي: رونالدو ترك ملعب مباراة يوفنتوس ضد ميلان غاضبا

غادر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ملعب مباراة فريقه ضد ميلان قبل نهايتها، وذلك وفقا لشبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وقالت الشبكة إن اللاعب البرتغالي خرج غاضبا للغاية من الملعب ولم يبد سعيدا بقرار مدربه ماوريسيو ساري، ليرحل مباشرة خارج الملعب تماما وليس فقط إلى غرفة الملابس.

وكان رونالدو قد خرج في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر المسابقة، ليشارك باولو ديبالا بدلا منه، ويتجه اللاعب مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس وصولا إلى خارج الملعب، وأشارت سكاي إلى أنه كان غاضبا خاصة وأنها ليست أول مرة.

رونالدو صاحب الـ34 قد خرج غاضبا من مدربه ساري في وقت سابق بعد استبداله ضد لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال.

صاحب الـ34 عاما تعرض للإصابة في ركبته في وقت سابق خلال الموسم الجاري وغاب عن مباراتين في الدوري الإيطالي مع فريقه.

وسجل رونالدو حتى الآن 6 أهداف في 14 مباراة بكل المسابقات وصنع هدفين.

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