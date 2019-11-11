مؤتمر مدرب كوت ديفوار: لا يحق لأحد التعليق على خطتي.. وسنخاطب فيفا

شدد سواليهو هايدارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، على ضرورة تقديم مباراة قوية أمام جنوب إفريقيا.

كوت ديفوار تتصدر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بفوزها في الجولة الأولى 1-0 على نيجيريا.

وصرّح هايدارا في المؤتمر الصحفي: "مباراة نيجيريا لم تكن قوية، أما مواجهة جنوب إفريقيا فستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "قدّمنا مباراة جيدة أمام نيجيريا، لكن الفريق لا يزال يتطور، وسيظهر بشكل أقوى أمام جنوب إفريقيا".

وأكمل: "لن أركز على اللاعبين الغائبين، بل على المجموعة المتواجدة معي في مصر، أدعمهم بشكل كامل".

وواصل: "يجب أن نظهر بشكل قوي أمام جنوب إفريقيا حتى نواصل مشوار التأهل للأوليمبياد".

وشدد: "طريقة اللعب شأن يخصني، لا يحق لأي فرد التعليق عليها أو أن يشاركني في وضعها، الأهم بالنسبة لي تحقيق المطلوب".

وعن عدم قدرته الاعتماد على بعض اللاعبين المحترفين: "سنخاطب الاتحاد الدولي لتعديلات القوانين في النسخ المقبلة من البطولة حتى يمكن الاعتماد على اللاعبين المحترفين خارج فترة التوقف الدولي".

وتسعى كوت ديفوار لحسم التأهل إلى نصف النهائي عن طريق التغلب على جنوب إفريقيا مساء الثلاثاء.

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