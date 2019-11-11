إشبيلية يتزعم دربي الأندلس ويقهر بيتيس

خرج إشبيلية فائزا من دربي الأندلس، وقهر جاره وغريمه التاريخي ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب بينيتو فيامارين، بختام الجولة 13 للدوري الإسباني.

لوكاس أوكامبوس، ولوك دي يونج سجلا هدفي إشبيلية. فيما سجل لورين مورون هدف بيتيس الوحيد.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد الثالث، وبفارق نقطة عن ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد.

فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 13 نقطة في المركز 17.

المباراة لم تنتظر كثيرا حتى شهدت أول أهدافها بتوقيع الأرجنتيني أوكامبوس الذي سجل لـ إشبيلية في الدقيقة 13.

مهاجم مرسيليا السابق رفع رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف في دوري الموسم الحالي في عامه الأول بالملاعب الإسبانية.

لكن بيتيس أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة لورين بعد رأسية زميله إيميرسون.

لورين واصل موسمه الرائع، ورفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري، بفارق هدف واحد عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد متصدر الهدافين.

في الشوط الثاني، عاد إشبيلية للتقدم بهدف الهولندي دي يونج بعد تمريرة إيفر بانيجا في الدقيقة 55.

ليلجأ روبي مدرب بيتيس إلى القائد المخضرم خواكين سانشيز، ويدفع به بديلا في الدقيقة 63.

خواكين شارك في الدربي رقم 22 بمسيرته، ويفصله مباراتين فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم خوسيه رامون إسناولا.

ولم يحتاج خواكين سوى لدقائق معدودة حتى ينطلق بشكل رائع من الجهة اليمنى ويرسل عرضية قابلها أليكس مورينو برأسية، تصدى لها توماس فاشليك بصعوبة بالغة.

إشبيلية حافظ على تقدمه حتى نهاية الوقت، وخرج زعيما للمدينة.

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