جمال الغندور يؤكد: سنطبق الـVAR هذا الموسم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

تقنية حكم الفيديو المساعد VAR

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" سيتم تطبيقها في الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري.

وقال الغندور عبر قناة الأهلي "نعمل بشكل جيد جدا في ملف تطبيق تقنية الفيديو، مثلما أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة عمرو الجنايني".

وأضاف "الإجراءات ليست بسيطة أو سهلة، وتحتاج لوقت، فالأمر أكبر من مجرد شاشة لإعادة اللقطات".

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وأشار "نسابق الزمن لتطبيق الـVAR في مصر، نتمنى أن يكون من بداية الدور الثاني، وهذا وارد، ومهما تأخرنا ولكن هذا الموسم سيتم تشغيل تقنية الـVAR".

في سياق آخر، يرى الغندور أن "الحكام لم يستفيدوا من تأجيل الدوري الممتاز كما يتصور البعض"، مبررا ذلك بأن "مسابقة القسم الثاني مثل الممتاز، وتقام مبارياتها حاليا بانتظام، فهي تضم 12 فريقا في 3 مجموعات منهم 8 أندية سبق لها اللعب في الدوري الممتاز".

ولفت في ختام تصريحاته "لا مانع من دعوة مدربي ومدراء الكرة بأندية الممتاز لحضور محاضرات تحليل أداء الحكام، ليس لدينا أسرار نخبئها وليس لدينا ما نخفيه".

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