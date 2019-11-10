الغندور: تجربة التحكيم النسائي في الدوري واردة لأننا لن نتخلف عن العالم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 22:57

كتب : FilGoal

حكم حكام

لا يمانع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الاستعانة بالعنصر النسائي في إدارة مباريات الدوري المصري.

وأشار الغندور في تصريحاته عبر قناة الأهلي مساء الأحد "لأول مرة في البطولات الإفريقية نرى التحكيم النسائي، وأرى أن التجربة نجحت في مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما المؤهلة للأولمبياد".

وأضاف "هذا توجه في العالم كله بدأ بقائمة موحدة للحكام الدوليين من رجال وسيدات للكرة الشاطئية والخماسية، والاتحاد الأوروبي أسند مباراة السوبر لطاقم تحكيم نسائي، والاتحاد الإفريقي بدأ بالتصفيات الأوليمبية، ونجاح التجربة يفتح الباب أمام تكرارها في بطولات إفريقيا للكبار".

أخبار متعلقة

رسالة خاصة من مصطفى فتحي لمشجع بني سويف رئيس الزرقا لـ في الجول: أبلغوني بتأجيل مباراة كليوبترا هاتفيا.. لا يتعلمون من أخطائهم أزمة قبل مواجهة مصر.. مدرب كينيا: عاقبونا بتذاكر الطيران بالصور - منتخب مصر يتدرب.. ويحتفل بعيد ميلاد القائد فتحي

وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بالتحكيم النسائي في الدوري الممتاز، رد جمال الغندور بلا تردد "ولما لا نرى التحكيم النسائي في مصر، قد نبدأ التجربة على مستوى مباريات القسم الثاني، وحدث ذلك من قبل في 2006 أو 2007 وكان لدينا جيلا من المحكمات مستواه ليس بعيدا عن مستوى الرجال مثل نعمة رشاد ومنى عطا الله وغيرهن".

وأشار "لقد أشركت هذه الأسماء في مسابقة القسم الثاني ثم غاب التحكيم النسائي فترة كبيرة، والآن لدينا خامات مبشرة تشارك في البطولات الإفريقية".

وأتم الغندور تصريحاته "أنتظر فرصة في مباريات بالقسم الثاني لا أقصد مباراة سهلة بل لقاء يساعدهن على أخذ فرصتهن في ملاعب كبيرة، أعلم أنها تجربة صعبة والمجتمع صعب يتقبلها ولكن لن نتخلف عن العالم".

طالع أيضا

طوفان صلاح يُغرق سيتي

شاهد - كل ما قدمه صلاح ضد كتيبة جوارديولا

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

اسم جديد يقترب من الانضمام لجهاز الزمالك

موقف الزمالك من التخلي عن أبو جبل

جمال الغندور حكام الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد رفعت: أريد مواجهة الزمالك لإثبات قدرتي على اللعب أمام الكبار 10 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ضد غانا 14 دقيقة | مصر
صلاح ليس في مستواه؟ شاهد ما فعله أمام الكبار هذا الموسم 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديبالا بعد الفوز على ميلان: لا يهم من يُسجل.. ولم يتوقعوا ما فعلته 36 دقيقة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - صلاح يهز شباك سيتي بالتخصص.. وتريزيجيه يسجل مجددا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساري: يوفنتوس يجب أن يشكر رونالدو.. من حقه الغضب 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك