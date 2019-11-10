الغندور: تجربة التحكيم النسائي في الدوري واردة لأننا لن نتخلف عن العالم

لا يمانع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الاستعانة بالعنصر النسائي في إدارة مباريات الدوري المصري.

وأشار الغندور في تصريحاته عبر قناة الأهلي مساء الأحد "لأول مرة في البطولات الإفريقية نرى التحكيم النسائي، وأرى أن التجربة نجحت في مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما المؤهلة للأولمبياد".

وأضاف "هذا توجه في العالم كله بدأ بقائمة موحدة للحكام الدوليين من رجال وسيدات للكرة الشاطئية والخماسية، والاتحاد الأوروبي أسند مباراة السوبر لطاقم تحكيم نسائي، والاتحاد الإفريقي بدأ بالتصفيات الأوليمبية، ونجاح التجربة يفتح الباب أمام تكرارها في بطولات إفريقيا للكبار".

وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بالتحكيم النسائي في الدوري الممتاز، رد جمال الغندور بلا تردد "ولما لا نرى التحكيم النسائي في مصر، قد نبدأ التجربة على مستوى مباريات القسم الثاني، وحدث ذلك من قبل في 2006 أو 2007 وكان لدينا جيلا من المحكمات مستواه ليس بعيدا عن مستوى الرجال مثل نعمة رشاد ومنى عطا الله وغيرهن".

وأشار "لقد أشركت هذه الأسماء في مسابقة القسم الثاني ثم غاب التحكيم النسائي فترة كبيرة، والآن لدينا خامات مبشرة تشارك في البطولات الإفريقية".

وأتم الغندور تصريحاته "أنتظر فرصة في مباريات بالقسم الثاني لا أقصد مباراة سهلة بل لقاء يساعدهن على أخذ فرصتهن في ملاعب كبيرة، أعلم أنها تجربة صعبة والمجتمع صعب يتقبلها ولكن لن نتخلف عن العالم".

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