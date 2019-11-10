بالفيديو – كسر لعنة الـ 2566 يوما.. بارما يفوز على روما

انتصر فريق بارما على روما بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ماتيا سبروكاتي افتتح التسجيل أولا لـ بارما في الدقيقة 67 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي وقت محاولات روما من أجل إدراك التعادل، وجه أندرياس كورنلويس الضربة القاضية للذئاب بتسديدة صاروخية بعد هجمة مرتدة لأصحاب الأرض.

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وكسر فريق بارما لعنة عدم الانتصار على روما والتي وصلت لـ 2566 يوما.

آخر مرة نجح بارما في الفوز على روما كان عام 2012 وتحديدا في اليوم الأخير من شهر أكتوبر، وانتصر بثلاثية مقابل هدفين.

بعدها لعب بارما ضد روما 8 مواجهات ولم يعرف طعم الانتصار أبدا، ليتذوقه أخيرا.

خسارة هي الأولى لـ روما منذ خسارته في الجولة الخامسة في إيطاليا.

وتجمد رصيد روما عند النقطة 22 في المركز السادس، بينما وصل بارما للنقطة 17 في المركز الثامن بعدما حقق أول انتصار له منذ الجولة الثامنة.

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