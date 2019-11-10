جماهير مرسيليا تحطم حافلة ليون.. وتهديد بالانسحاب

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

حافلة ليون

قامت جماهير أوليمبيك مرسيليا بتحطيم حافلة فريق ليون، قبل مواجهة الفريقين مساء الأحد.

ليون يحل ضيفا على مرسيليا في ملعب فيلدروم بالجولة 13 للدوري الفرنسي، في صدام تاريخي يحمل الكثير من العداوة.

وانتشرت صور لحافلة فريق ليون تُظهر تهشم كامل لنافذتين بعد إصابتها بمقذوفات من الجماهير صاحبة الأرض.

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وهدد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بالانسحاب في تصريحاته مباشرة بعد الاعتداء.

وصرح أولاس: "لا يمكن أن يحدث هذا مجددا، لقد تربصوا بنا في كمين، لو استمر الوضع كذلك فلن نلعب".

أولاس وجه تهديدا صريحا لرجال الأمن بالانسحاب من المباراة لو تعرض لاعبي فريقه لأي تهديد آخر.

وتشتهر مباريات ليون ومرسيليا بالكثير من الشغب الجماهيري خصوصا في السنوات الأخيرة.

ويحتل مرسيليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد ليون في المركز 14 برصيد 16 نقطة.

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