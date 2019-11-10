رد واحد من جوارديولا على "ما رأيك في قرارات التحكيم أمام ليفربول؟"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:14

كتب : FilGoal

جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

ما رأي بيب جوارديولا في قرارات التحكيم في لقاء ليفربول أمام مانشستر سيتي؟ سؤال انتظر الجميع رد مدرب سيتي عليه، فماذا قال؟

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب كتيبة جوارديولا على قرارات الحكم.

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وقال جوارديولا: "قرارات التحكيم؟ لا تسألوني أنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أسألوا الحكام ولا تسألوني أنا. لن أتحدث نهائيا عن قرارات الحكم".

وتابع "لا أريد الشكوى من قرارات الحكم ولن أتحدث عنهم".

وعن الخسارة أمام ليفربول، قال بيب: "لعبنا بروح كبيرة جدا. فخور للغاية من أداء اللاعبين".

وأشار "لا أحد يُنكر قوة ليفربول. هم الأفضل في العالم الآن ولكننا قدمنا أداءً جيدا حتى بعدما استقبلنا 3 أهداف".

هل يقدر سيتي على تعويض فارق الـ 9 نقاط؟ أجاب بيب في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب اللقاء "لا أعلم، لست ساحرا لأعلم المستقبل".

عقب اللقاء ظهر جوارديولا وهو يصافح طاقم التحكيم ويقول لهم "مبروك"، فهل كان يسخر منهم؟

سؤال جديد أجاب عنه بيب قائلا: "لا أبدا. كنت مهذبا للغاية وهنأتم على الأداء".

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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