أرنولد عن اللقطة الجدلية: اصطدمت في يدي ولكن

اعترف ترنت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول بأن كرة الهدف الأول لـ فابينيو اصطدمت في يده في البداية.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف ليفربول الأول جاءت معه اعتراضات من جانب سيتي مطالبين بركلة جزاء قبل احتساب هدف الريدز.

وقال أرنولد: "نعم الكرة اصطدمت في يدي في لقطة الهدف الأول".

وأردف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "ولكن أعتقد إن الكرة اصطدمت أولا في يد بيرناردو سيلفا".

وواصل "هي حالة تحتاج لأن تستمر أنت في اللعب ولا تتوقف في انتظار قرار الحكم".

وأشار "لاعبو سيتي توقفوا للاعتراضات ونحن انطلقنا وفي النهاية سجلنا بطريقة رائعة".

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ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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