أرنولد عن اللقطة الجدلية: اصطدمت في يدي ولكن

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

اعترف ترنت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول بأن كرة الهدف الأول لـ فابينيو اصطدمت في يده في البداية.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هدف ليفربول الأول جاءت معه اعتراضات من جانب سيتي مطالبين بركلة جزاء قبل احتساب هدف الريدز.

أخبار متعلقة

بالفيديو - هدف وخطورة دائمة في ملخص صلاح أمام سيتي بالفيديو – ليفربول يسير وحده ورأسه في السماء.. طوفان صلاح يُغرق سيتي بالفيديو – هدف جدلي وآخر لصلاح بالرأس.. ليفربول يضرب سيتي بثنائية في 7 دقائق

وقال أرنولد: "نعم الكرة اصطدمت في يدي في لقطة الهدف الأول".

وأردف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "ولكن أعتقد إن الكرة اصطدمت أولا في يد بيرناردو سيلفا".

وواصل "هي حالة تحتاج لأن تستمر أنت في اللعب ولا تتوقف في انتظار قرار الحكم".

وأشار "لاعبو سيتي توقفوا للاعتراضات ونحن انطلقنا وفي النهاية سجلنا بطريقة رائعة".

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

طالع أيضا

طوفان صلاح يُغرق سيتي

شاهد - كل ما قدمه صلاح ضد كتيبة جوارديولا

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

اسم جديد يقترب من الانضمام لجهاز الزمالك

موقف الزمالك من التخلي عن أبو جبل

في إنجلترا ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

روبرتسون لـ صلاح: لا تقلق.. سأجدك 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: قدمنا أفضل أداء لنا في الموسم أمام برايتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | أوروبا
سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي 24 دقيقة | أوروبا
إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك