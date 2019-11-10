بي إن سبورتس: فينجر رفض بايرن

يبدو أن موافقة بايرن ميونيخ على استمرار المدرب هانسي فليك مدربا للفريق ليست فقط بسبب سحق النادي لبوروسيا دورتموند يوم السبت، وإنما لأن المدير الفني المستهدف، أرسين فينجر، رفض قيادة البافاريين.

وقالت قناة بي إن سبورتس، التي يعمل فينجر محللا فيها، إن الأخير رفض تدريب بايرن.

ونشرت في وسائل تواصل إجتماعي صورة للمدرب الفرنسي المخضرم قائلا:"أتمنى حظا طيبا لبايرن، الموقف انتهى بالنسبة لي".

كشف فينجر (70 عاما) في وقت سابق أن بايرن أراد الحصول على خدماته، بعدما أطاح بطل ألمانيا بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تلقى خسارة موجعة على يد اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 عجلت برحيله عن النادي البافاري.

وأوضح فينجر أنه طلب من كارل هاينز رومينيجه، رئيس بايرن ونجمه السابق، مهلة للتفكير في العرض.

لكن بي إن سبورتس تقول إن فينجر، الذي قاد أرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، حسم أمره ورفض تدريب بايرن.

ويقود هانسي فليك الفريق بصفة مؤقتة، وأوضح رومينيجه أن الأول سيستمر مع النادي "حتى إشعار آخر". (التفاصيل)

ونجح فليك بامتياز في اختباره المحلي الأول بسحق دورتموند بنتيجة 4-صفر يوم السبت في الدوري الألماني.

وكان الانتصار هو الثاني له مع بايرن بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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