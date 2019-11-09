الأهلي يتحفظ على قرارات اتحاد السلة.. ويحتفظ بحقه في التصعيد

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الطيب استياءه من قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أصدر عقوبات بالجملة ضد الزمالك والأهلي بعد أحداث اللقاء الأخير بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

عقوبات ناقشها مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد يوم السبت، وأعلن "تحفظه على القرارات واحتفاظه بحقه في الاعتراض والتظلم عليها وحفظ حقه في التصعيد إذا استلزم الأمر"، وفقا للموقع الرسمي لـ الأهلي.

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ويرى الأهلي، وفقا للموقع الرسمي للنادي، إن ما حدث في المباراة "يدق ناقوس الخطر بشأن السلوك غير القويم والتجاوزات غير المسبوقة داخل الساحة الرياضة".

وجاءت عقوبات الأهلي على النحو التالي:

** إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

** تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي.

كما تقرر:

** توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

** نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.

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