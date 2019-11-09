بالفيديو – "ستتم إقالتك في الصباح".. ليستر يطعن إيمري ويحقق انتصارا متوقعا أمام أرسنال

كل التوقعات قبل لقاء ليستر سيتي وأرسنال كانت تصب لصالح فريق واحد فقط. لا نحن لا نتحدث عن أرسنال، بل ليستر.

ليستر سيتي حقق المتوقع وانتصر على أرسنال بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

انتصار كان متوقعا بالنظر لأداء ونتائج كلا الفريقين في الفترة الأخيرة.

الثعالب ليستر وتحت قيادة بريندان رودجرز لم يعرفوا طعم الخسارة في آخر 4 مباريات في كل البطولات، بل خسر الفريق مرتين فقط في آخر 10 مباريات.

ولذلك الكل انتظر انتصار ليستر أمام أرسنال الذي لم ينتصر في أي مباراة في الدوري منذ شهر.

أوناي إيمري يواجه شبح الإقالة ففريقه أصبح مبتعدا عن المربع الذهبي بفارق 9 نقاط كاملة.

أداء ونتائج أرسنال جعلت جماهير ليستر سيتي تسخر من إيمري لتهتف له "ستتم إقالتك في الصباح.. ستتم إقالتك في الصباح"، حسبما كشف الصحفي الإنجليزي جايمس أولي من أرض الملعب.

#lcfc fans: "You're getting sacked in the morning." — James Olley (@JamesOlley) November 9, 2019

المتخصص جيمي فاردي سجل أولا لليستر سيتي في الدقيقة 68 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

هدف معتاد لـ فاردي الذي هز شباك المدفعجية 9 مرات في آخر 9 مباريات كرابع أكثر لاعب يهز شباك أرسنال في الدوري.

وأطلق جيمس ماديسون تسديدة صاروخية في الدقيقة 75 كتبت الهدف الثاني لـ ليستر سيتي.

تسديدة صاروخية من قدم ماديسون في قلب إيمري.

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المدرب الإسباني حاول إدراك ما فاته ليعود لخطته المعهودة 3-5-2 ويعتمد على هيكتور بيريلين منذ البداية، مع مشاركة ميسوت أوزيل والثنائي الهجومي ألكسندر لاكازيت وبير أوباميانج.

اللقاء كان قويا وشهد العديد من الفرص من جانب الفريقين قبل أن يتدخل رودجرز بعد مرور ساعة من اللعب ويقلب المباراة تماما.

رودجرز دفع بـ ديماراي جراي لاعب الوسط الهجومي ليستغل المساحة الكبيرة بين خطوط أرسنال، وبالفعل جراي كان كلمة السر في هدفي ليستر، بعدما انطلق من الوسط وبدأ هجمة الهدف الأول، وكذلك الثاني.

بينما تدخل إيمري جاء بعد الهدف الثاني القاتل ليدفع بـ نيكولاس بيبي بدلا من روب هولدينج في محاولة لتشكيل أي خطورة على ليستر.

اللقاء انتهى ليتجمد أرسنال عند النقطة 17 في المركز السادس، بينما وصل ليستر للنقطة 26 ليرتقي لوصافة الدوري بفارق الأهداف عن تشيلسي وفي انتظار نتيجة قمة ليفربول ومانشستر سيتي.