في مباراة شحيحة.. زامبيا تتعادل مع جنوب إفريقيا بصافرة نسائية

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

فتيحة الجرمومي

ارتضى منتخبا جنوب إفريقيا وزامبيا بالتعادل 0-0، في مواجهتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

دربي جنوب القارة أتى خاليا من الفرص الخطيرة على استاد السلام، ليحصد الطرفان أول نقطة في المشوار.

لتتجه صدارة المجموعة إلى كوت ديفوار التي هزمت نيجيريا 1-0 على نفس الملعب في وقت سابق من اليوم.

وشهدت مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا حدثا تاريخيا، إذ أدارها طاقم تحكيم يضم سيدتين.

الرواندية سلمى موكانسانجا كانت حكم الساحة، وعاونتها المغربية فتيحة الجرمومي.

وكانت موكانسانجا الحكم الرابع في مباراة الافتتاح بين مصر ومالي التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

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