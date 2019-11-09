تقرير إسباني: إقالة فالفيردي لو تعثر برشلونة أمام سيلتا فيجو

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن برشلونة يتجه إلى إقالة مدربه إرنستو فالفيردي حال تعثره أمام سيلتا فيجو.

برشلونة يستقبل سيلتا فيجو على ملعب كامب نو مساء السبت، ومركز فالفيردي مهدد وفقا للتقرير.

صحيفة ABC ثالث أكثر الصحف انتشارا في إسبانيا، وأعرف صحف العاصمة مدريد، قالت إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيقيل فالفيردي حال تعثره أمام سيلتا.

وقالت الصحيفة أن فالفيردي في أضعف وضع له منذ وصوله لتدريب برشلونة صيف 2017.

التقرير أشار إلى أن البديل وقتها سيكون مدربا من داخل النادي بشكل مؤقت حتى يتحين لـ بارتوميو إيجاد البديل المناسب، عملية قد تحتاج إلى شهر على الأقل.

ويهدف برشلونة إلى انتداب مدرب يخدم مشروعه القائم على التجديد وإدخال لاعبين شبان، ولذا لا يفضّل بارتوميو التعجل في اختياره.

ويبرز الثنائي رونالد كومان مدرب هولندا ومارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت، كمرشحين رئيسين لخلافة فالفيردي حال إقالته.

كومان أحد أساطير الدفاع في برشلونة وقتما كان لاعبا، يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع الطواحين يسمح له بالرحيل إلى البلاوجرانا.

فيما يقترب جاياردو من الفوز بكوبا ليبرتادوريس الثانية على التوالي مع فريقه الأرجنتيني، إذ وصل إلى المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.

وكانت تقارير أرجنتينية عديدة ربطت اسم مارسيلو جاياردو بتدريب برشلونة بعد رحيل إرنستو فالفيردي.

ولكن المدرب الأرجنتيني رفض الحديث عن ذلك الأمر.

وقال جاياردو: "تدريب برشلونة؟ الأمر بسيط. لن أرد".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها قناة tycsports الأرجنتينية "لا يمكنني الحديث عن تلك الشائعات الآن".

وأضاف "لم يتحدث معي أي أحد ولا أعتقد إن أي أحد سيتحدث مع الإدارة بخصوص ذلك في الوقت الحالي، لأنني في مرحلة حاسمة".

ورغم محاولات جاياردو بعدم الحديث نهائيا عن برشلونة، إلا أن إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي للنادي الأرجنتيني لم يخف ذلك.

وتحدث المدير الرياضي لـ ريفر بليت قائلا: "أعلم جيدا ما يقرأه الجميع وأنا سعيد للغاية بأن فريق بحجم برشلونة يشاهدنا".

وأردف "ولكن لا يوجد أي شيء حتى الآن. لا أحاديث رسمية حتى اللحظة".

وأشار "في شهر ديسمبر من كل عام يُحدد جاياردو قراره بخصوص الاستمرار من عدمه مع الفريق، ولذلك علينا ترك الأمور تسير كما هي".

من جانبه، بدا فالفيردي مطمئنا لاحتفاظه بوظيفته في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا، وصرّح: "لا أهتم بشأن مستقبلي".

وأضاف في ثقة: "تناولت الطعام مع الرئيس بارتوميو، وأشعر بدعم واحترام كاملين".

كما جدد بارتوميو الثقة في مدربه فالفيردي في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس.

وقال بارتوميو: "نؤمن أن فالفيردي هو رجل المرحلة الحالية".

برشلونة تعرض لـ 3 هزائم بالفعل هذا الموسم في الدوري الإسباني، وحصد 22 نقطة من 11 مباراة.

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