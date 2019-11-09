تشكيل كلاسيكو ألمانيا - النجوم يتفرجون.. دكة بدلاء انفجارية لـ بايرن ودورتموند

شهد تشكيل فريقي بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند لمواجهتهما في الجولة 11 للدوري الألماني، إبقاء عدد كبير من النجوم على مقاعد البدلاء.

بايرن يستقبل غريمه التاريخي دورتموند على ملعب أليانتس أرينا، ويسعى للفوز لتجاوز كارثة أينتراخت فرانكفورت قبل أسبوع.

وشهد تشكيل بايرن إبقاء تياجو ألكانتارا، وفيليبي كوتينيو، وإيفان بيريسيتش، وكورنتين توليسو بطل العالم، على مقاد البدلاء.

كما ظل ماركو رويس، وباكو ألكاسير، ورافاييل جيريرو على مقاعد بدلاء دورتموند.

ويحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد بايرن في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويقود بايرن مؤقتا هانز ديتر فليك بعد إقالة نيكو كوفاتش عقب السقوط 1-5 أمام فرانكفورت في الجولة الماضية.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوشوا كيميتش - بنجاماين بافار – خابي مارتينز – دافيد ألابا

الوسط: ليون جوريتسكا – ألفونسو دافيز – توماس مولر – سيرجي جنابري – كينجسلي كومان

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي

دكة البدلاء: زفين أولريتش – لارس لوكاس ماي – ميكائيل كويسانس - تياجو ألكانتارا – فيليبي كوتينيو – كورنتين توليسو – إيفان بيريسيتش

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: أشرف حكيمي – ماتس هوميلس – مانويل أكانجي – نيكو شولتس

الوسط: آكسل فيتسل – يوليان فايجل – يوليان براندت – جادون سانشو – ثورجان هازارد

الهجوم: ماريو جوتسه

دكة البدلاء: مارفين هيتس – دان آكسل زاجادو – لوكاس بيتشيك - رافاييل جيريرو - توماس ديلاني – محمود داهود – ماركو رويس – باكو ألكاسير – ياكوب برون لارسن

video:1

طالع أيضا:

ثورة تشيلسي مستمرة

ودية جديدة لـ الزمالك

ضربة لـ الأهلي

مواجهة فريدة من نوعها في نهائي كوبا سود

ماذا قال سونج قبل مواجهة مصر