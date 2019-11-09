تعرف على موعد طرح تذاكر لقاء مصر وكينيا

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 18:43

كتب : عاطف شادي

صور مباراة ودية بين مصر وليبيريا

قرر اتحاد الكرة المصري طرح تذاكر موحدة لمواجهة مصر وكينيا في بداية مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

منتخب مصر يواجه منتخب كينيا يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

تذاكر مواجهة مصر وكينيا ستُطرح صباح يوم الإثنين المقبل في استاد الإسكندرية.

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سعر التذكرة الموحدة سيكون 75 جنيها وستباع بداية من العاشرة صباحا يوم الإثنين.

ووافق أمن الإسكندرية في وقت سابق على حضور 10 آلاف مشجع للمواجهة الرسمية الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر في المباراة من هنا

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