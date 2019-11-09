تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي ورودريجو بديل ومفاجأة في الهجوم أمام إيبار

أبقى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، على نجمه البرازيلي الشاب روديجو على مقاعد البدلاء أمام إيبار.

زيدان أزاح رودريجو الذي سجل ثلاثية في شباك جالاتا سراي قبل أيام، وأعاد لوكاس فاسكيز لخط الهجوم.

ويغيب لوكاس عن ريال مدريد منذ 1 أكتوبر يوم التعادل 2-2 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، إذ تعرض لإصابة في السمانة.

كما يعود لوكا مودريتش للتشكيل الأساسي على حساب توني كروس الذي يبدأ المباراة بديلا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ويسعى للقفز إلى الصدارة مؤقتا حال فوزه.

فيما يحتل إيبار المركز 14 برصيد 15 نقطة، وحقق الفوز في آخر مباراتين.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – توني كروس – إيسكو – براهيم دياز – رودريجو – فينيسيوس جونيور

تشكيل إيبار:

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش

الدفاع: بابلو دي بلاسيس – أنايتز أربيّا – بيدرو بيجاس – خوسيه آنخل فالديس "كوتي"

الوسط: فابيان أوريّانا – جونزالو إسكالانتي – بابي ديوب – تاكاشي إينوي

الهجوم: كيكي جارسيا – سيرجي إنريتش

دكة البدلاء: يويل رودريجيز – ألفارو تيخيرو - إستيبان بورجوس – كيكي جونزاليس – إدو إكسبوسيتو – بيدرو ليون - تشارلس دياس

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