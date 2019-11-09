بارتوميو: فالفيردي رجل المرحلة.. ونستعد لحقبة ما بعد ميسي

جدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الثقة في مدربه إرنستو فالفيردي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

برشلونة يعيش موسما متخبطا، تلقى خلاله 3 هزائم، وتعادل في مثلها، لكن فالفيردي يبدو آمنا على منصبه.

بارتوميو صرّح لوكالة أسوشيتد برس: "أحضرنا لاعبين شبان هذا الموسم حتى يساعدونا في هذه المرحلة، ونؤمن أن فالفيردي هو المدرب المثالي لهذه التوليفة من اللاعبين الذين حققوا نجاحات عظيمة واللاعبين الواعدين".

وشدد بارتوميو على رغبة النادي في تجديد عقد ميسي: "في العامين أو الثلاثة المقبلين، ميسي سيظل قائدنا".

وأكمل: "نحن سعداء باللاعبين الذين ننتدبهم والذين نصعّدهم من لاماسيا، نجهّز بالفعل لحقبة ما بعد ميسي".

وأضاف: "دائما ما أقارن بين ميسي وبيليه الذي كان أيضا رجل النادي الواحد. ليس لدي أي شك أن ميسي سينهي مسيرته الكروية هنا".

وأوضح: "عقد ميسي ينتهي في 2021، لكن سيتم تجديده بناءً على رغبة كل الأطراف المعنية، تجديد عقده أمر حتمي".

وعن صفقة إعادة نيمار الفاشلة: "بعد ما حدث في الصيف الماضي، نيمار لا يزال لاعبا في باريس سان جيرمان. ولهذا يجب أن نُظهر أقصى احترام لناديه واللاعبين الذين يضمهم".

ودافع بارتوميو عن الثنائي عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو: "النجاح في برشلونة ليس سهلا، ديمبيلي عانى من سوء حظ مع الإصابات، ولكننا نعوّل كثيرا على موهبته".

وأتم: "أما تأقلم كوتينيو فلم يكن سهلا، هذا العام فضّلنا إعارته إلى بايرن ميونيخ، لكنه لاعب من الطراز الرفيع".

برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، خلف ريال سوسيداد صاحب الـ 23 نقطة من 13 مباراة.

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