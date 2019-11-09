تشكيل نهائي آسيا – جوميس يقود هجوم الهلال المرعب أمام أوراوا

دفع رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، بأسلحته الهجومية الضاربة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال السعودي يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني في الصدام الأول لتحديد حاكم القارة.

وشهد تشكيل الهلال التعويل على الرباعي الهجومي: بافيتمبي جوميس، وأندري كاريو، وسيباستيان جيوفنكو، وسالم الدوسري.

ويأتي من خلفهم سلمان الفرج صاحب الميول الهجومي.

فيما يبرز البرازيلي فابريسيو في خط هجوم أوراوا، إلى جوار القائد شينزو كوروكي.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: سلمان الفرج – عبد الله عطيف – سالم الدوسري

الهجوم: أندري كاريو – بافيتمبي جوميس – سيباستيان جيوفنكو

تشكيل أوراوا:

حراسة المرمى: هاروكي فوكوشيما

الدفاع: تاكويا إيوانامي – دايسوكي سوزوكي – توماكوي ماكينو – دايكي هاشيوكا

الوسط: إيورتون – تاكويا أوكي – تاكاهيرو سكيني – كازوكي ناجاساوا

الهجوم: شينزو كوروكي - فابريسيو

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